Roma, cade sotto motrice treno a Termini: morta una persona (Di giovedì 28 luglio 2022) commenta Una persona è morta alla stazione Termini di Roma dopo essere caduta sotto la motrice di un treno in transito. Il fatto è avvenuto intorno alle 17:30 al binario 13. Sul posto i vigili del ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Cade sotto la motrice di un treno in transito alla stazione di Roma Termini, morta una persona #ANSA - SalvatoreMaior3 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Cade sotto la motrice di un treno in transito alla stazione di Roma Termini, morta una persona #ANSA - MaeyCat : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Cade sotto la motrice di un treno in transito alla stazione di Roma Termini, morta una persona #ANSA - ilfaroonline : Roma, dramma alla stazione Termini: cade sotto la motrice di treno in transito e muore - MinaA8I96793095 : RT @MediasetTgcom24: Roma, cade sotto motrice treno a Termini: morta una persona #Termini #Roma -