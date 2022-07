Ostigard sbaglia, Meret pure? Di chi è la colpa, il web si divide – VIDEO (Di giovedì 28 luglio 2022) La partita tra Napoli e Adana termina in parità, dubbi sul primo rigore con errore di Ostigard e fallo di Meret. L’errore di leggerezza del difensore norvegese è evidente: Ostigard è convinto che il pallone termini fuori e non protegge il pallone con il corpo, dà per scontato che l’attaccante avversario non cerchi in qualche modo di prendere la palla. Ma a certi livelli, anche in amichevole, non si può dare nulla per scontato: così il pallone resta in gioco. A quel punto con la palla defilata sulla destra e vicino alla linea di fondo, Meret decide di uscire dalla porta e si lancia sul pallone conteso da un giocatore dell’Adana. All’impatto l’arbitro concede il rigore all’Adana, poi trasformato da Balotelli. Chiarito l’errore di Ostigard, sottolineato pure da Spalletti, c’è chi è ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 28 luglio 2022) La partita tra Napoli e Adana termina in parità, dubbi sul primo rigore con errore die fallo di. L’errore di leggerezza del difensore norvegese è evidente:è convinto che il pallone termini fuori e non protegge il pallone con il corpo, dà per scontato che l’attaccante avversario non cerchi in qualche modo di prendere la palla. Ma a certi livelli, anche in amichevole, non si può dare nulla per scontato: così il pallone resta in gioco. A quel punto con la palla defilata sulla destra e vicino alla linea di fondo,decide di uscire dalla porta e si lancia sul pallone conteso da un giocatore dell’Adana. All’impatto l’arbitro concede il rigore all’Adana, poi trasformato da Balotelli. Chiarito l’errore di, sottolineatoda Spalletti, c’è chi è ...

