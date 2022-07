Napoli, De Laurentiis esulta: prorogata al 2028/2029 la scadenza per il divieto delle multiproprietà (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia di multiproprietà è un atto di buon senso e una scelta che danno respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche”. E’ quanto affermano il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il Presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, a margine della riunione del Consiglio Federale che ha modificato la norma transitoria dell’articolo 16-bis delle NOIF prorogando la scadenza per il divieto delle multiproprietà (anche per società non partecipanti allo stesso campionato) all’inizio della stagione 2028/2029. “Siamo soddisfatti e contenti di questa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia diè un atto di buon senso e una scelta che danno respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche”. E’ quanto affermano il Presidente del, Aurelio De, e il Presidente del Bari, Luigi De, a margine della riunione del Consiglio Federale che ha modificato la norma transitoria dell’articolo 16-bisNOIF prorogando laper il(anche per società non partecipanti allo stesso campionato) all’inizio della stagione. “Siamo soddisfatti e contenti di questa ...

