Ludovico Tersigni parla del futuro | ecco cosa vorrebbe condurre dopo X Factor

(Di giovedì 28 luglio 2022) Nonostante la giovane età,si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. In occasione del Giffoni Film Festival 2022, la redazione di SuperGuidaTv ha avuto modo di intervistarlo e di porgli delle domande sulla sua carriera lavorativa. L’attore romano hato delle esperienze passate e di ciò che gli piacerebbe fare in. Si è soffermato anche sulla passata conduzione di Xe sul doppiaggio di Sox in Lightyear-La vera storia di Buzz.ricorda la sua esperienza a X: “Mi sono divertito”è un personaggio televisivo molto amato. Nel 2021, ha avuto modo di vivere un’esperienza che ha decisamente arricchito la sua carriera. Si tratta della ...

SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato Ludovico Tersigni ai Giffoni Film Festival, ecco cosa ci ha raccontato l’attore, musicista e c… - badtasteit : A #Giffoni2022 abbiamo incontrato #LudovicoTersigni, conduttore, attore e doppiatore di Lightyear - La vera storia… - Think_movies : “Lightyear – La vera storia di Buzz a #GIFFONI2022 con le voci italiane Alberto Malachino e Ludovico Tersigni… - MediasetTgcom24 : Ludovico Tersigni show al 'Giffoni Film Festival': 'Credete nei vostri sogni' #ludovicotersigni… - stellifernox : Abbiamo parlato di varie cose, tra cui Romulus e poi gli ho detto che avrei fatto la traduzione simultanea al suo p… -

Ospite del Giffoni Film Festival 2022 l'attore, musicista e conduttore romano. Protagonista di serie tv di successo come "Tutto può succedere" , "Skam Italia" e "Summertime" solo per citarne alcune, di recente ha debuttato come conduttore di X Factor, in ...Al Giffoni Film Festival 2022 Francesco Alò ha incontrato, attore, conduttore e doppiatore romano che ha visitato il Festival in occasione della proiezione di Lightyear - La vera storia di Buzz . Qui sopra potete vedere la nostra ...Sul treno l'area family dedicata al film Diney e Pixar presentato alla manifestazione dedicata al cinema per ragazzi ...A Giffoni Film Festival 2022 abbiamo incontrato Ludovico Tersigni, conduttore, attore e doppiatore di Lightyear - La vera storia di Buzz ...