Laghi di Fusine dal 29 al 31 luglio |  Trilok Gurtu e Arke’ String Quartet | Alessandro Mannarino e Brunori Sas

(Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo il clamoroso esordio della XXVII edizione, con 4000 presenze, il No Borders Music Festival continua ad ospitare grandi artisti. Dal 29 al 31suidisi esibirannoSas, per un altro fine settimana all’insegna di musica e natura. Ancora una volta idi, all’interno del Comprensorio del Tarvisiano in Friuli Venezia Giulia, faranno parte del meraviglioso scenario che ospiterà gli artisti protagonisti della kermesse. Sarà un weekend di musica senza confini che vede il ritorno di grandi protagonisti del No Borders Music Festival, in un mix esplosivo di arte ...