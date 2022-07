Inghilterra-Germania, Finale Europei calcio femminile 2022: data, programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 28 luglio 2022) Domenica 31 luglio, alle ore 18.00, il mitico Wembley Stadium sarà teatro della Finale degli Europei 2022 di calcio femminile tra l’Inghilterra e la Germania. Una sfida affascinante tra due grandi realtà del calcio in rosa in questa rassegna continentale. Le inglesi, padrone di casa, sono reduci dal perentorio successo in semiFinale contro la Svezia. Un 4-0 nel quale la formazione allenata da Sarina Wiegman ha messo in mostra tutte le proprie qualità individuali e di squadra. Da par loro, le tedesche vorranno far valere la storia, citando gli otto successi complessivi in questa competizione. Grazie a una strepitosa Alexandra Popp, le teutoniche hanno avuto la meglio della Francia per 2-1 nel penultimo atto e ora lanciano il guanto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Domenica 31 luglio, alle ore 18.00, il mitico Wembley Stadium sarà teatro delladegliditra l’e la. Una sfida affascinante tra due grandi realtà delin rosa in questa rassegna continentale. Le inglesi, padrone di casa, sono reduci dal perentorio successo in semicontro la Svezia. Un 4-0 nel quale la formazione allenata da Sarina Wiegman ha messo in mostra tutte le proprie qualità individuali e di squadra. Da par loro, le tedesche vorranno far valere la storia, citando gli otto successi complessivi in questa competizione. Grazie a una strepitosa Alexandra Popp, le teutoniche hanno avuto la meglio della Francia per 2-1 nel penultimo atto e ora lanciano il guanto di ...

