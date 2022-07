Agenzia_Ansa : Salvini: 'Con la Lega al governo decreto sicurezza e flat tax. Sarebbero le prime due proposte in Cdm' #ANSA - TV7Benevento : **Governo: Cdm approva decreti riforma giustizia civile** - - TgLa7 : #Governo: ok #Cdm a decreti attuativi riforma giustizia civile - mokaccio : RT @Michele_Anzaldi: La Camera ha respinto il tentativo di Fdi-Lega-Fi di cancellare la norma su lavoro e migranti votata all'unanimità in… - AngeloCioe : @pdnetwork Cari amici, siete maggiorenni. State al governo con la lega da oltre un anno e mezzo. Al prossimo CdM pa… -

206 recante delega alper l'efficienza del processo civile e per la revisione della ... E ancora la presidenza del Consiglio rende noto che all'esame delci saranno anche: Decreto ...A confermarlo è la relazione analitica con la quale il- oggi dimissionario - chiede al ... Il contributo italiano - si legge nella deliberazione deldel 15 giugno scorso "mira al ...Roma, 28 lug. (Adnkronos) - E' iniziato, con una ventina di minuti di ritardo, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo ci sono anche i decreti attuativi della riforma della ..."Il critico deve mutare continuamente. Non esistono metodi critici validi universalmente per tutte le occasioni” ...