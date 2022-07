Giulia De Lellis, tutta la verità sulla gravidanza: l’influencer esce allo scoperto (Di giovedì 28 luglio 2022) Giulia De Lellis e la verità sulla presunta gravidanza, finalmente esce allo scoperto: ecco i dettagli della vicenda Con la sua caparbietà e schiettezza ha conquistato milioni di fan grazie al programma Uomini e Donne, dove ha rubato il cuore di Andrea Damante, corteggiatore dell’epoca del dating: stiamo parlando di lei, la bellissima Giulia De Lellis. La donna, con il tempo è diventata una influencer di successo e ha anche scritto un romanzo con l’aiuto di una scrittrice. Di recente, però, è uscita allo scoperto circa la verità sulla gravidanza. curiosità (foto web)Come abbiamo già anticipato, ... Leggi su kronic (Di giovedì 28 luglio 2022)Dee lapresunta, finalmente: ecco i dettagli della vicenda Con la sua caparbietà e schiettezza ha conquistato milioni di fan grazie al programma Uomini e Donne, dove ha rubato il cuore di Andrea Damante, corteggiatore dell’epoca del dating: stiamo parlando di lei, la bellissimaDe. La donna, con il tempo è diventata una influencer di successo e ha anche scritto un romanzo con l’aiuto di una scrittrice. Di recente, però, è uscitacirca la. curiosità (foto web)Come abbiamo già anticipato, ...

VanityFairIt : Accompagnata dal fidanzato Carlo Gussalli Beretta, l'influencer e modella ha organizzato un party a bordo piscina n… - VaneGenevieve : Sbaglio o le pseudo influencers non se le caga più nessuno? Giulia De Lellis sta bene? No perché non sento più parlare di lei, finalmente. - redazionerumors : Questa è la domanda che si fanno molte delle fan dell'influencer - RegalinoV : “Ma non è che sei incinta?”. Giulia De Lellis chiarisce le voci… - GossipItalia3 : “Ma non è che sei incinta?”. Giulia De Lellis chiarisce le voci… #gossipitalianews -