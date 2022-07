Elezioni, la campagna si gioca anche sui social. Da Di Maio a Conte e Salvini: chi perde e chi guadagna. Exploit per Paragone e Di Battista (Di giovedì 28 luglio 2022) Luigi Di Maio, fresco di addio al M5s e al lavoro per la creazione di una nuova lista pronta a correre alle Elezioni del 25 settembre, è il politico italiano che perde più follower sui social. Il ministro degli Esteri è il soggetto più “punito” dal cosiddetto popolo del web con 42mila e 200 seguaci in meno negli ultimi 90 giorni, secondo quanto viene fuori dall’analisi delle pagine Facebook dei principali esponenti politici. Più della metà di chi se ne è andato lo ha fatto nell’ultimo mese, cioè immediatamente dopo l’ufficializzazione dell’uscita dal Movimento e la creazione dei gruppi parlamentari di Insieme per il futuro. Chi scende – Ai blocchi di partenza della corsa elettorale che porterà gli italiani alle urne l’ultima domenica di settembre, ecco il quadro che viene fuori dai dati riscontrabili sui trend ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Luigi Di, fresco di addio al M5s e al lavoro per la creazione di una nuova lista pronta a correre alledel 25 settembre, è il politico italiano chepiù follower sui. Il ministro degli Esteri è il soggetto più “punito” dal cosiddetto popolo del web con 42mila e 200 seguaci in meno negli ultimi 90 giorni, secondo quanto viene fuori dall’analisi delle pagine Facebook dei principali esponenti politici. Più della metà di chi se ne è andato lo ha fatto nell’ultimo mese, cioè immediatamente dopo l’ufficializzazione dell’uscita dal Movimento e la creazione dei gruppi parlamentari di Insieme per il futuro. Chi scende – Ai blocchi di partenza della corsa elettorale che porterà gli italiani alle urne l’ultima domenica di settembre, ecco il quadro che viene fuori dai dati riscontrabili sui trend ...

marattin : La campagna elettorale, i concetti di “destra” e “sinistra”, i danni enormi fatti dal M5S, l’opinione sulla campagn… - elio_vito : È iniziata la campagna elettorale della coalizione di destra-destra: Berlusconi fa le stesse promesse del secolo sc… - ivanscalfarotto : Nel nuovo episodio di “In viaggio per Itaca” che ci porterà alle elezioni, le novità sulla campagna elettorale e su… - rosarioT1970 : RT @marattin: La campagna elettorale, i concetti di “destra” e “sinistra”, i danni enormi fatti dal M5S, l’opinione sulla campagna elettora… - giammari59 : RT @creuscher: In Germania la politica cerca vie per ridurre - cittadini, industria, tutti - seriamente il consumo di energia e preparare i… -