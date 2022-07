Elezioni 2022, centrodestra ‘blinda’ intesa: spuntano due paginette scritte a mano (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Due paginette, una esplicativa, di metodo; l’altra più operativa, solo con i ‘numeri’. Con in calce la firma dei leader. L’accordo del centrodestra su premiership e collegi elettorali, raggiunto ieri sera dopo un vertice fiume alla Camera, apprende l’Adnkronos, è stato messo nero su bianco. Probabilmente, raccontano, per ‘blindarlo’, evitando così brutti scherzi in futuro. Verba volant, scripta manent, sorride un big presente alla ‘stipula’. Il primo foglio (preso da un bloc notes per appunti), intitolato ‘decisioni vertice’, prevede due punti. Il primo riguarda il candidato premier e formalizza il principio, già valido alle precedenti politiche del 2018, ‘chi prende più voti sceglie chi mettere a palazzo Chigi’. ‘Leadership in base a quale partito prende più voti’, c’è scritto esattamente. Il secondo punto sancisce la spartizione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Due, una esplicativa, di metodo; l’altra più operativa, solo con i ‘numeri’. Con in calce la firma dei leader. L’accordo delsu premiership e collegi elettorali, raggiunto ieri sera dopo un vertice fiume alla Camera, apprende l’Adnkronos, è stato messo nero su bianco. Probabilmente, raccontano, per ‘blindarlo’, evitando così brutti scherzi in futuro. Verba volant, scripta manent, sorride un big presente alla ‘stipula’. Il primo foglio (preso da un bloc notes per appunti), intitolato ‘decisioni vertice’, prevede due punti. Il primo riguarda il candidato premier e formalizza il principio, già valido alle precedenti politiche del 2018, ‘chi prende più voti sceglie chi mettere a palazzo Chigi’. ‘Leadership in base a quale partito prende più voti’, c’è scritto esattamente. Il secondo punto sancisce la spartizione ...

