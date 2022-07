Earth Overshoot Day 2022, oggi si esauriscono le risorse annuali della Terra. L’uomo utilizza il 74% in più di quanto la natura consentirebbe (Di giovedì 28 luglio 2022) Una siccità durissima, il distacco di ghiacciai perenni, ondate di caldo anomale e un’insicurezza alimentare sempre più diffuse. Le condizioni dei nostri ecosistemi sono critiche. A questi segnali di allarme si aggiunge anche quello dei dati: oggi è l’Earth Overshoot Day 2022, il giorno, calcolato ogni anno dal Global Footprint Network, in cui la popolazione globale esaurisce virtualmente tutte le risorse che la Terra riesce a rigenerare. Da più di 50 anni questa data continua a essere anticipata. Emissioni di gas serra, sfruttamento e scarsa tutela dei territori sono tutti fattori che aggravano irrimediabilmente il deficit ecologico dell’umanità. Quello del 2022, secondo gli esperti, è il peggiore dagli anni Settanta. Il 2020, dominato dalla pandemia di Covid-19, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Una siccità durissima, il distacco di ghiacciai perenni, ondate di caldo anomale e un’insicurezza alimentare sempre più diffuse. Le condizioni dei nostri ecosistemi sono critiche. A questi segnali di allarme si aggiunge anche quello dei dati:è l’Day, il giorno, calcolato ogni anno dal Global Footprint Network, in cui la popolazione globale esaurisce virtualmente tutte leche lariesce a rigenerare. Da più di 50 anni questa data continua a essere anticipata. Emissioni di gas serra, sfruttamento e scarsa tutela dei territori sono tutti fattori che aggravano irrimediabilmente il deficit ecologico dell’umanità. Quello del, secondo gli esperti, è il peggiore dagli anni Settanta. Il 2020, dominato dalla pandemia di Covid-19, ...

