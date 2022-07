Covid: 4 casi a Wuhan, scattato lockdown per un milione (Di giovedì 28 luglio 2022) E' scattato stamattina a Wuhan il nuovo lockdown "temporaneo", annunciato ieri, per quasi un milione di persone su un totale di 11 milioni di residenti nella città, dove a fine 2019 si materializzò ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) E'stamattina ail nuovo"temporaneo", annunciato ieri, per quasi undi persone su un totale di 11 milioni di residenti nella città, dove a fine 2019 si materializzò ...

