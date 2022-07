CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un campo di calcio ad appena 20 anni. Tutt… - CharooFM : Roma Calcio - Hellas Verona 5-1 ?? Roma Calcio - Torino 3-1?? Roma Calcio - Cagliari 1-3?? Sassoulo - Roma Calcio 1… - glooit : Calcio: Cagliari; Giulini, ripartiamo dopo settimane difficili leggi su Gloo - Calcio_Casteddu : ?? #Cagliari subito al lavoro dopo il test in #Francia ?? Primo allenamento in rossoblù per #Lapadula ?? Domani altr… - psb_original : Cagliari, Makoumbou su Instagram: 'Grande vittoria ieri' #SerieB -

Cagliari News 24

Sono le prime parole del presidente del, Tommaso Giulini, dopo la retrocessione in serie B. L'occasione è stata l'intitolazione della nuova tribuna del campo della Primavera, nel centro ...Il nostro obiettivo è di mettere in sicurezza ilitaliano". E a domanda sulla possibilità di ... Torino, Milano, Napoli, Bari, Palermo, Firenze, Bologna, Genova eCagliari di nuovo al lavoro al Centro sportivo di Assemini dopo la vittoria di mercoledì nell'amichevole in Francia contro lo Strasburgo, terminata 2-1 per i rossoblù. In campo per l’allenamento c’è a ...Prime parole del presidente rossoblù dopo la retrocessione: “Abbiamo ricevuto attacchi non sempre giusti". Al centro sportivo la tribuna della Primavera intitolata al padre Carlo Enrico ...