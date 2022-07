Barcellona | Pjanic potrebbe aver convinto Xavi

(Di giovedì 28 luglio 2022)si sta riprendendo il: da esubero sul mercato, il bosniaco sta convincendoa tenerlo in rosasi sta lentamente riconquistando il. Secondo quanto riportato da Marca, l’ex juventino, dopo essere finito ai margini del progetto, nelle ultime settimane starebbe convincendo molto. Per questo, il tecnico spagnolo ha optato pere il classe ’90 nella tournée americana, ricavandone sensazioni positive, fino agli elogi pubblici dopo la partita proprio contro la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo il prestito al Besiktas, Miralemaveva fatto tappa asemplicemente nell'attesa di capire cosa fare del suo futuro. Un futuro intricato, col bosniaco prigioniero dell'operazione ...Pjanic si sta lentamente riconquistando il Barcellona. La Juventus continua sempre a lavorare per puntellare il centrocampo. L'ultima idea porterebbe a un clamoroso ritorno alla Continassa, ovvero quello di Miralem Pjanic. Finora non c'è stato nessun cont ...