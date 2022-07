(Di giovedì 28 luglio 2022)hanno chiacchierato dopo l’amichevole terminata 2-2, l’ex Inter ha anche segnato un gol.-NAPOLI. Un intenso dialogo tra Marioe Victoral termine dell’amichevole tra l’Adana Demispore il Napoli, terminata 2-2 in quel di Castel di Sangro. I due attaccanti siscambiati la maglia e hanno scambiato anche due battute, svelate da SuperMario ai microfoni di SKy dopo lain cuiha anche segnato un gol. SUPERMARIO: “MI PIACE!” Durante la chiacchierata tra i due, nessun accenno alla, ma solo una discussione culinaria molto simpatica.infatti racconta suverteva il ...

napolipiucom : Balotelli e Osimhen insieme a fine partita: Ecco cosa si sono detti #balotelli #napoli #OSIMHEN #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : Balotelli incensa Osimhen: 'Corre come un treno - MomentiCalcio : #Balotelli: '#Napoli? #Osimhen forte, #DeLaurentiis lo rispetto ma...' - Paroladeltifoso : Adana Demirspor, Balotelli: “Osimhen è un treno” - infoitsport : ADANA - Balotelli: 'Osimhen mi piace molto, giocare nel Napoli sarebbe stato un sogno' -

... c'è ancora molto altro da affinare: dalla condizione di Victoralla ricerca di un suo vice ... Dietro il doppio colpo battuto dall' Adana e firmato- Sari ci sono i rigori cagionati da ...... Gaetano (46' Zielinski), Politano (46' Lozano), Elmas (46' Kvaratskhelia),(46' Ambrosino). Ndiaye 6, Inler (63 Rakitskyi), Belhanda (46 Sari), Akintola, Assombalonga (46), ...Pareggio con l’Adana Demirspor per il Napoli sotto gli occhi del nuovo acquisto Kim Min-Jae: è un 2-2 che da un lato può lasciar ben sperare, viste le prestazioni monstre […] ...Mario Balotelli ha spiegato nel post amichevole tra Napoli e Adana Demirspor il perchè non ha mai giocato per la maglia partenopea ...