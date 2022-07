ATP Umago | il tabellone di Jannik Sinner Derby con Lorenzo Musetti possibile

(Di giovedì 28 luglio 2022) Sarà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 86 del ranking ATP, l’avversario che domani, venerdì 29 luglio, dovrà affrontare, testa di serie numero 2 dele numero 10 del ranking mondiale, nei quarti di finale del torneo ATP 250 di, il Plava Laguna Croatia Open, che si gioca sulla terra battuta outdoor croata. In caso di vittoria poi l’azzurro andrebbe incontro, con ogni probabilità, ad unin semifinale: l’unico che può scongiurare questa eventualità è l’argentino Sebastian Baez, il quale però oggi dovrebbe battere Franco Agamenone e domani dovrebbe eliminare il vincente del confronto trae Marco Cecchinato. In caso di ulteriore successo, poi,approderebbe in finale, ...

Eurosport_IT : ZEPPIERI NON SI FERMA! ?????? Dopo la prima vittoria nel circuito ATP arriva anche il 2° successo: l'azzurro continu… - FiorinoLuca : Giulio #Zeppieri vola ai quarti di finale di Umago! Dopo la prima vittoria a livello ATP, in Croazia supera anche… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Umago, #Sinner ai quarti di finale Battuto lo spagnolo #Munar 6-4, 6-4 #SkySport #SkyTennis - RassegnaZampa : #Tennis Sinner, buona la prima a Umago. Anche Zeppieri ai quarti di finale - OA_Sport : Tanti possibili derby azzurri all'orizzonte! -

Dopo i successi di Zeppieri e Sinner, che ieri hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale dell'250 di, oggi in Croazia scendono in campo altri tre italiani . Alle 16.00 è in programma il derby tra Lorenzo Musetti - vincitore la scorsa settimana ad Amburgo - e Marco Cecchinato . A ......euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di, in Croazia. A giocarsi un posto nei quarti Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato. Il 20enne di Carrara, n.31...Al via oggi 28 Luglio i quarti di finali del torneo di Kitzbuhel, ad Atlanta e Umago proseguiranno gli ottavi con Alcaraz e Musetti in campo ...È il turno degli ottavi di finale, oggi giovedì 28 luglio, ad Umago nell’ ATP 250 sulla terra croata, nel derby tutto italiano, che aprirà il programma non prima delle 16:00, si sfideranno Lorenzo Mus ...