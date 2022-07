Arriva lo smartphone che funziona senza sim: ecco come funziona e quando potremo comprarlo (Di giovedì 28 luglio 2022) Potrebbe presto Arrivare in commercio uno smartphone rivoluzionario, nel quale non sarebbe più necessario l’uso di una sim. Secondo alcune indiscrezioni, Apple si sta preparando a lanciare un nuovo smartphone, che probabilmente rivoluzionerà il campo tech. Infatti, il nuovo cellulare non includerà la SIM, bensì funzionerà solo ed esclusivamente tramite eSIM. Il nuovo smartphone dovrebbe L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 28 luglio 2022) Potrebbe prestore in commercio unorivoluzionario, nel quale non sarebbe più necessario l’uso di una sim. Secondo alcune indiscrezioni, Apple si sta preparando a lanciare un nuovo, che probabilmente rivoluzionerà il campo tech. Infatti, il nuovo cellulare non includerà la SIM, bensì funzionerà solo ed esclusivamente tramite eSIM. Il nuovodovrebbe L'articolo NewNotizie.it.

AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: Arriva in Italia #Huawei Pay, il nuovo #digital wallet che consente ai titolari di carte emesse da Intesa Sanpaolo su c… - intesasanpaolo : Arriva in Italia #Huawei Pay, il nuovo #digital wallet che consente ai titolari di carte emesse da Intesa Sanpaolo… - WorldPc_ : Samsung Galaxy M23 5G, smartphone economico a 199 euro su eBay: Arriva tra le offerte di eBay anche l'economico Sam… - spaziogames : Preparate la batteria del vostro smartphone! #OctopathTraveler - PuntoCellulare : A distanza di un mese circa dal debutto in India, lo smartphone Realme C30 arriva adesso anche in Italia per soddis… -