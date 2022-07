Ambiente, benessere e comunità: il Bilancio di Sostenibilità di Q8 (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Riduzione delle emissioni, approvvigionamento elettrico con energia verde certificata, utilizzo massivo di biocarburanti, soluzioni e servizi smart, promozione di una cultura aziendale della Sostenibilità. Sono alcuni degli obiettivi raggiunti da Q8 riportati nel Bilancio di Sostenibilità riferito all’anno fiscale chiuso al 31 marzo 2022. Un documento certificato da un auditor indipendente (secondo lo standard internazionale Isae 3000 – International Standard on Assurance Engagements e con rendicontazione in linea allo standard Core) nel quale l’azienda illustra le attività e le iniziative realizzate nell’ambito delle tematiche Esg (Environmental, Social, Governance). Nell’area Environmental, l’azienda ha continuato a ridurre, quest’anno del 58%, le sue emissioni calcolate sullo scope 1 e scope 2 secondo l’approccio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Riduzione delle emissioni, approvvigionamento elettrico con energia verde certificata, utilizzo massivo di biocarburanti, soluzioni e servizi smart, promozione di una cultura aziendale della. Sono alcuni degli obiettivi raggiunti da Q8 riportati neldiriferito all’anno fiscale chiuso al 31 marzo 2022. Un documento certificato da un auditor indipendente (secondo lo standard internazionale Isae 3000 – International Standard on Assurance Engagements e con rendicontazione in linea allo standard Core) nel quale l’azienda illustra le attività e le iniziative realizzate nell’ambito delle tematiche Esg (Environmental, Social, Governance). Nell’area Environmental, l’azienda ha continuato a ridurre, quest’anno del 58%, le sue emissioni calcolate sullo scope 1 e scope 2 secondo l’approccio ...

