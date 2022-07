WTA Varsavia 2022: tutto facile per Elisabetta Cocciaretto, batte Martyna Kubka e va al secondo turno (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vittoria senza particolari patemi d’animo per Elisabetta Cocciaretto all’esordio nel WTA 250 di Varsavia. La marchigiana sconfigge con il punteggio di 6-2 6-3 la polacca Martyna Kubka, entrata in tabellone con una wild card; sarà dunque secondo turno con la francese Caroline Garcia, e di lì potrebbe arrivare il confronto con il simbolo del tennis polacco nonché numero 1 del mondo, Iga Swiatek. Primi game non particolarmente pieni di emozioni, ma dal quarto si evidenzia la superiorità di Cocciaretto, forte di un ampio divario nel ranking WTA (105 contro 472). C’è una sequenza di tre break consecutivi, ma l’azzurra è più incisiva soprattutto col dritto e va a chiudere con un 6-2 frutto di un ottavo game lungo. Tennis, Cameron Norrie: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vittoria senza particolari patemi d’animo perall’esordio nel WTA 250 di. La marchigiana sconfigge con il punteggio di 6-2 6-3 la polacca, entrata in tabellone con una wild card; sarà dunquecon la francese Caroline Garcia, e di lì potrebbe arrivare il confronto con il simbolo del tennis polacco nonché numero 1 del mondo, Iga Swiatek. Primi game non particolarmente pieni di emozioni, ma dal quarto si evidenzia la superiorità di, forte di un ampio divario nel ranking WTA (105 contro 472). C’è una sequenza di tre break consecutivi, ma l’azzurra è più incisiva sopratcol dritto e va a chiudere con un 6-2 frutto di un ottavo game lungo. Tennis, Cameron Norrie: ...

OA_Sport : WTA Varsavia 2022: esordio senza nessun problema per Elisabetta Cocciaretto - zazoomblog : Wta Varsavia 2022 Cocciaretto batte Kubka al primo turno: sfiderà Garcia - #Varsavia #Cocciaretto #batte #Kubka - sportface2016 : #WtaVarsavia 2022, #Cocciaretto batte #Kubka al primo turno: sfiderà #Garcia - losporta360g : Elisabetta Cocciaretto passa in due set contro la Kubka e vola agli ottavi di finale del WTA 250 di Varsavia dove i… - FCatarella13 : RT @Eurosport_IT: TUTTO FACILE PER PAOLINI! ?? L'azzurra batte Kovinic in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Varsavia ????????… -