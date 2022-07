Valerio Scanu si è laureato in Giurisprudenza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con la votazione di 110 e lode e una tesi sulla vulnerabilità, il vincitore di Sanremo 2010 si è laureato all’università telematica Giustino Fortunato di Benevento. «A babbo e mamma», la dedica su Instagram del neo dottore, che comincerà la pratica da avvocato già da settembre Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con la votazione di 110 e lode e una tesi sulla vulnerabilità, il vincitore di Sanremo 2010 si èall’università telematica Giustino Fortunato di Benevento. «A babbo e mamma», la dedica su Instagram del neo dottore, che comincerà la pratica da avvocato già da settembre

