Tommaso Zorzi, offese omofobe da una donna incinta: screen e audio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nonostante per qualche politico (ovviamente di destra) esista una potentissima lobby LGBT che comanda e indottrina le menti, in Italia nel 2022 è ancora facilissimo essere insultati per il proprio orientamento sessuale. Nessun membro della comunità è immune dall'odio omofobo, neppure quelli popolari come Tommaso Zorzi. Oggi, ad esempio, una ragazza ha scritto in privato all'ex gieffino: "Fr***o". Invece di restare in silenzio, Zorzi ha pubblicato il profilo della signorina (che è una donna incinta) ed ha commentato: "Beatrice, una donna incinta, che invece di dedicarsi all'amore per la creatura si dedica all'omofobia. Diamo un volto all'odio". Tommaso ha anche condiviso lo screen di un commento di Beatrice: "Se nascesse un figlio gay?

