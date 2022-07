Sinner-Munar oggi, ATP Umago: orario, dove vederlo in tv, programma, streaming (Di mercoledì 27 luglio 2022) Jannik Sinner torna in campo dopo Wimbledon. L’altoatesino, al suo esordio in quel di Umago, Croazia, si trova davanti lo spagnolo Jaume Munar, che non ha mai affrontato in carriera. Se l’azzurro si sta confermando uomo sul quale puntare per i prossimi anni del tennis mondiale, la storia dello spagnolo è diversa. Munar, infatti, era stato dato da molti come potenziale stella spagnola del futuro a metà del decennio scorso. A dare ulteriore motivazione c’era il fatto che per lui si era speso Rafael Nadal, del quale aveva la protezione quando invitato in tornei importanti. Non ha mai raggiunto quei livelli, fermandosi al massimo al numero 52 (adesso è 59). Sinner, dal canto suo, testa la propria condizione in vista degli appuntamenti americani e, al contempo, cerca di incamerare punti utili per le ATP ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Janniktorna in campo dopo Wimbledon. L’altoatesino, al suo esordio in quel di, Croazia, si trova davanti lo spagnolo Jaume, che non ha mai affrontato in carriera. Se l’azzurro si sta confermando uomo sul quale puntare per i prossimi anni del tennis mondiale, la storia dello spagnolo è diversa., infatti, era stato dato da molti come potenziale stella spagnola del futuro a metà del decennio scorso. A dare ulteriore motivazione c’era il fatto che per lui si era speso Rafael Nadal, del quale aveva la protezione quando invitato in tornei importanti. Non ha mai raggiunto quei livelli, fermandosi al massimo al numero 52 (adesso è 59)., dal canto suo, testa la propria condizione in vista degli appuntamenti americani e, al contempo, cerca di incamerare punti utili per le ATP ...

