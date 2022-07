Napoli, Kim ha scelto il suo numero: indosserà la numero 3 – VIDEO (Di mercoledì 27 luglio 2022) Napoli, il neo difensore azzurro Kim ha già scelto il suo numero di maglia: il coreano indosserà la numero 3 – VIDEO Kim Min-jae è ufficialmente un nuovo difensore del Napoli, dopo aver firmato oggi il contratto con il club azzurro. ? Minjae ha scelto il suo numero di maglia: 3??? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Ko4m4GkQ5Z— Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 27, 2022 Il coreano è pronto a prendere in mano le redini del reparto arretrato partenopeo, con indosso la maglia con il numero 3. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022), il neo difensore azzurro Kim ha giàil suodi maglia: il coreanola3 –Kim Min-jae è ufficialmente un nuovo difensore del, dopo aver firmato oggi il contratto con il club azzurro. ? Minjae hail suodi maglia: 3??? #ForzaSempre pic.twitter.com/Ko4m4GkQ5Z— Official SSC(@ssc) July 27, 2022 Il coreano è pronto a prendere in mano le redini del reparto arretrato partenopeo, con indosso la maglia con il3. L'articolo proviene da Calcio News 24.

