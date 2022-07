Lazio, più ombre che luci: poker Genoa in amichevole e dura sconfitta biancoceleste (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Genoa ha annichilito la Lazio in occasione di un’amichevole pre-campionato, imponendosi nettamente tramite il risultato di 4-1. Grifone straripante nel contesto del test in questione, con la Lazio assolutamente assente in proiezione offensiva, così come mai efficiente difensivamente. Partenza da incubo per per la Lazio, colpita a freddo dal Genoa con Coda; elegante preparazione con la suola e destro incrociato mortifero a battere un incolpevole Maximiano; soltanto 4? per la prima gioia ligure: 1-0. Reazione rabbiosa e pareggio biancoceleste al 14?, con l’asse vincente Milinkovic Savic-Immobile a far da padrona; assist a tagliare l’intera area del primo e finalizzazione in spaccata, sul secondo palo, del bomber italiano: 1-1. Nuovo e inaspettato vantaggio del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilha annichilito lain occasione di un’pre-campionato, imponendosi nettamente tramite il risultato di 4-1. Grifone straripante nel contesto del test in questione, con laassolutamente assente in proiezione offensiva, così come mai efficiente difensivamente. Partenza da incubo per per la, colpita a freddo dalcon Coda; elegante preparazione con la suola e destro incrociato mortifero a battere un incolpevole Maximiano; soltanto 4? per la prima gioia ligure: 1-0. Reazione rabbiosa e pareggioal 14?, con l’asse vincente Milinkovic Savic-Immobile a far da padrona; assist a tagliare l’intera area del primo e finalizzazione in spaccata, sul secondo palo, del bomber italiano: 1-1. Nuovo e inaspettato vantaggio del ...

OfficialSSLazio : ???? Qualche dettaglio in più della nostra terza! ???? La nuova maglia è già in vendita qui ?? - vigilidelfuoco : Incendi boschivi e di vegetazione: 32.921 interventi dei #vigilidelfuoco dal 15 giugno al 21 luglio, 4.040 in più r… - DavidPuente : Anche il Tar boccia il 'metodo Panzironi': «È decisamente più pericoloso, in termini di salute pubblica, collegare… - csch78 : RT @CucchiRiccardo: Sei anni di Ciro #Immobile. Tweet laziale, anzi di più...?? #Lazio - Antonio07631368 : @SkySport Dimenticavo io sono tifoso della Lazio i miei soldi non li avrete più. -