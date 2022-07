Inter, un aspetto frena Pinamonti all’Atalanta. Le ultime (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ancora distanza per l’addio di Pinamonti all’Inter: c’è un aspetto che frena la cessione dell’attaccante all’Atalanta. Le ultime Andrea Pinamonti, secondo quanto riferito da Sportmediaset, resta sempre nel mirino dell’Atalanta, ma gli orobici non accettano la recompra che l’Inter vorrebbe riservarsi. Ritenuta alta anche la richiesta di 20 milioni per il cartellino, mentre intanto l’ex Empoli e Frosinone ha rifiutato la proposta della Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ancora distanza per l’addio diall’: c’è unchela cessione dell’attaccante. LeAndrea, secondo quanto riferito da Sportmediaset, resta sempre nel mirino dell’Atalanta, ma gli orobici non accettano la recompra che l’vorrebbe riservarsi. Ritenuta alta anche la richiesta di 20 milioni per il cartellino, mentre intanto l’ex Empoli e Frosinone ha rifiutato la proposta della Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Tra #Inter e #Atalanta non c'è ancora l'accordo per #Pinamonti ?? - ConteAlmaviva : @ngigneGra @Up_78erailmio @fabriziochessa2 vero sono un bullo e vado OT: aspetto domani per vedere a quale pagina d… - inter_nauta_me : @sostengoi40 Lo aspetto. - FedZac : @Op_Calcistiche L'Inter non è di proprietà di un fondo ma di una famiglia cinese, la Roma era di proprietà di Pallo… - WGiammyS : @interista70 @Inter Si ma aspetto che ci siano delle partite prima di farmi il fegato amaro...anche perché il calci… -