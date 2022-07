Incidente in parapendio per Vic, voce di RadioDeejay: 'Sono rotto, ma mi possono riaggiustare' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vittorio Lelli , speaker di Radio Deejay con il nome di Vic, con una foto pubblicata su Instagram, ha annunciato di trovarsi in ospedale dopo aver avuto un Incidente con il parapendio. Lo speaker ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vittorio Lelli , speaker di Radio Deejay con il nome di Vic, con una foto pubblicata su Instagram, ha annunciato di trovarsi in ospedale dopo aver avuto uncon il. Lo speaker ...

