“Ho trovato la mia strada” dice Fabrizio. Ed è scomparso per 17 anni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nessuno sa se Fabrizio Catalano sia vivo o morto dopo 17 anni dalla sua scomparsa. Tante tracce e segnalazioni, ma il giovane non è mai stato trovato. Era il 21 luglio 2005 quando il 19enne Fabrizio Catalano scomparve da Assisi. Da allora nessuna notizia. Oggi avrebbe 36 anni. Un caso simile a quello di Angela Celentano di cui non si sa più nulla da 26 anni. Fabrizio era di Collegno – Torino – ma in quei giorni si trovava ad Assisi per un corso di musicoterapia. Il 21 luglio non si presentò a lezione. Il giorno nella casa dove alloggiava vennero ritrovati tutti i suoi effetti personali tra cui il cellulare ancora in carica e gli occhiali da vista. mancava solo il portafogli che fu ritrovato qualche giorno dopo insieme alla sua sacca ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nessuno sa seCatalano sia vivo o morto dopo 17dalla sua scomparsa. Tante tracce e segnalazioni, ma il giovane non è mai stato. Era il 21 luglio 2005 quando il 19enneCatalano scomparve da Assisi. Da allora nessuna notizia. Oggi avrebbe 36. Un caso simile a quello di Angela Celentano di cui non si sa più nulla da 26era di Collegno – Torino – ma in quei giorni si trovava ad Assisi per un corso di musicoterapia. Il 21 luglio non si presentò a lezione. Il giorno nella casa dove alloggiava vennero ritrovati tutti i suoi effetti personali tra cui il cellulare ancora in carica e gli occhiali da vista. mancava solo il portafogli che fu riqualche giorno dopo insieme alla sua sacca ...

teatrolafenice : ? «Sono una parte di tutto ciò che ho trovato sulla mia strada» (Lord Alfred Tennyson). Buongiorno, amici!… - AttinaSalvo59 : RT @RobertaFavalor2: Lo so che non sono gatti, ma domenica sulla statale io e una mia amica abbiamo trovato loro che correvano tra le macch… - aleniggaz : RT @RobertaFavalor2: Lo so che non sono gatti, ma domenica sulla statale io e una mia amica abbiamo trovato loro che correvano tra le macch… - skaski4 : RT @RobertaFavalor2: Lo so che non sono gatti, ma domenica sulla statale io e una mia amica abbiamo trovato loro che correvano tra le macch… - sonojuyeon : @sonoterryy @sononyuchanhee Ora la mia vita è completa, ho trovato la mia metà ?? -