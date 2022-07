Gianni Sperti interessato a lei, il web impazza (Di mercoledì 27 luglio 2022) : amore in vista per l’opinionista di Uomini e Donne? Ecco i rumors a riguardo. Tra qualche settimana Gianni Sperti tornerà in studio per le registrazioni di Uomini e Donne, che tornerà in onda come di consueto a settembre; oltre a tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri, protagonista sarà sicuramente lui, affiancato dalla sua storica collega Tina Cipollari. Gianni Sperti interessato a lei? (foto: Instagram Gianni Sperti).A quanto pare però, quest’ultima parte dell’estate potrebbe portare l’amore all’ex-ballerino; arrivano nuovi rumors che lo vedono interessato ad una donna molto famosa, e il web impazza. : cosa c’è di vero? Per ora non c’è nulla di confermato e rimaniamo nel campo dei rumors, ma la nuova ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) : amore in vista per l’opinionista di Uomini e Donne? Ecco i rumors a riguardo. Tra qualche settimanatornerà in studio per le registrazioni di Uomini e Donne, che tornerà in onda come di consueto a settembre; oltre a tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri, protagonista sarà sicuramente lui, affiancato dalla sua storica collega Tina Cipollari.a lei? (foto: Instagram).A quanto pare però, quest’ultima parte dell’estate potrebbe portare l’amore all’ex-ballerino; arrivano nuovi rumors che lo vedonoad una donna molto famosa, e il web. : cosa c’è di vero? Per ora non c’è nulla di confermato e rimaniamo nel campo dei rumors, ma la nuova ...

