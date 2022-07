CM.com – Monza-Villar, stallo: la Sampdoria prova ad inserirsi con la Roma | Mercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-27 13:38:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Qualche giorno fa, Gonzalo Villar sembrava diretto al Monza: l’operazione con la Roma veniva data praticamente in chiusura, e la Sampdoria, altra società fortemente interessata al ragazzo, pareva essersi rassegnata a perdere il centrocampista, considerato perfetto per il gioco di Giampaolo. Il mancato accordo tra il club lombardo e quello della Capitale, però, sembra aver aperto uno spiraglio per i doriani. Il Monza non vuole concedere l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, i giallorossi e Galliani stanno trattando, e in tutto ciò la Samp pare intenzionata ad inserirsi. Il club di Corte Lambruschini avrebbe già sia il gradimento di ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-27 13:38:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Qualche giorno fa, Gonzalosembrava diretto al: l’operazione con laveniva data praticamente in chiusura, e la, altra società fortemente interessata al ragazzo, pareva essersi rassegnata a perdere il centrocampista, considerato perfetto per il gioco di Giampaolo. Il mancato accordo tra il club lombardo e quello della Capitale, però, sembra aver aperto uno spiraglio per i doriani. Ilnon vuole concedere l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, i giallorossi e Galliani stanno trattando, e in tutto ciò la Samp pare intenzionata ad. Il club di Corte Lambruschini avrebbe già sia il gradimento di ...

