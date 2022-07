Civitavecchia – Il Tar del Lazio respinge l’istanza cautelare di SIT. La linea Porto-Stazione tornerà al terminal crociere

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La Terza Sezione del Tar delha respintopresentata da Società Italiana Trasporti Srl contro Comune di, AdSP e Capitaneria die nei confronti di Csp, Port Mobility e Rct per chiedere la sospensiva all’autorizzazione per l’accesso ine la fermata degli autobus impiegati sullaesercitata da Csp e Port Mobility e l’annullamento della delibera di Giunta del Comune din. 102 del 18 agosto 2020 con cui si approvava il protocollo d’intesa tra AdSP e Comune. I giudici amministrativi hanno ritenuto essere sussistenti profili di inammissibilità del gravame, sia in ragione del fatto che la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato i ...