"Chiacchiere" alla moda. Per rilassarsi sul lettino tra un tuffo e l'altro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Avere qualcosa da dire: una tendenza che non passa mai di moda. Ma come fare quando il messaggio è complesso e d’impatto fortemente visivo? Il mondo fashion nell’Estate 2022 sperimenta nuovi/vecchi format. E recupera direttamente dal lockdown la mania del podcast: i programmi audio registrati, scaricabili o direttamente fruibili su app e piattaforme web, dedicati proprio a raccontare tutto quello che non può essere racchiuso in un post/reel su Instagram o in un video su TikTok. Leggi anche › Da Chanel a Dior, tutti i podcast della moda Da mania della pandemia a passatempo da vacanza Proprio come in pandemia, sotto l’ombrellone il tempo libero è, per tutti, maggiore. E i mesi estivi per la moda, è noto, rappresentano delle pause in ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 luglio 2022) Avere qualcosa da dire: una tendenza che non passa mai di. Ma come fare quando il messaggio è complesso e d’impatto fortemente visivo? Il mondo fashion nell’Estate 2022 sperimenta nuovi/vecchi format. E recupera direttamente dal lockdown la mania del podcast: i programmi audio registrati, scaricabili o direttamente fruibili su app e piattaforme web, dedicati proprio a raccontare tutto quello che non può essere racchiuso in un post/reel su Instagram o in un video su TikTok. Leggi anche › Da Chanel a Dior, tutti i podcast dellaDa mania della pandemia a passatempo da vacanza Proprio come in pandemia, sotto l’ombrellone il tempo libero è, per tutti, maggiore. E i mesi estivi per la, è noto, rappresentano delle pause in ...

liberioltre : RT @valechindamo: Cari politici al posto di aderire alla campagna #20e30 solo perché siete in campagna elettorale perché il vostro posticin… - LuigiCornaglia : RT @valechindamo: Cari politici al posto di aderire alla campagna #20e30 solo perché siete in campagna elettorale perché il vostro posticin… - francesco_intra : RT @valechindamo: Cari politici al posto di aderire alla campagna #20e30 solo perché siete in campagna elettorale perché il vostro posticin… - matteohallissey : RT @valechindamo: Cari politici al posto di aderire alla campagna #20e30 solo perché siete in campagna elettorale perché il vostro posticin… - bennypomo : RT @valechindamo: Cari politici al posto di aderire alla campagna #20e30 solo perché siete in campagna elettorale perché il vostro posticin… -