Charlene di Monaco magnifica con l’abito in pizzo che nasconde un dettaglio strategico

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 luglio 2022)diè tornata in pubblico da sola per far visita a una residenza di anziani. La Principessa brillava con un nuovo abito smanicato, ingiallo, strategicamente morbido in vita ed è apparsa raggiante. È da giorni che non smette d sorridere, una novità per il suo carattere riservato e ombroso. In tanti sospettano che il cambio d’umore sia per una dolce novità in vista, un terzo bebè in arrivo.diraggiante nella casa di riposo Dopo essere andata in Vaticano per un’udienza privata con Papa Francesco dove ha indossato un look nero che lasciava scoperte le spalle,diquesta volta non sbaglia abbinamento. La moglie di Alberto si è recata in visita nella residenza per anziani A Qietüdine. Qui è stata accolta dagli ospiti e ...