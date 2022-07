“Amici” | Anna Pettinelli rivela la verità sul suo rapporto con Rudy Zerbi

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 27 luglio 2022)sono due insegnanti della scuola di “”. Per molto tempo, i due hanno dato a vita a numerosi siparietti e sembra proprio che non riescano ad andare d’accordo. Anche durante l’ultima edizione del talent show,hanno litigato spesso. Ma i due sono veramente in conflitto tra loro? Oppure i litigi sono solo parte di una scenetta montata? È quello che si chiedono in tanti. A queste domande ha risposto la stessa, per fare chiarezza una volta per tutte.non parteciperà ad “22” Recentemente,ha partecipato come ospite di Lorella Cuccarini nel web-talk “Un caffè ...