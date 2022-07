Amichevoli 2022: Torino batte Apollon Limassol con gol di Sanabria (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Torino trova la terza vittoria consecutiva su quattro Amichevoli disputate battendo anche i ciprioti dell’Apollon Limassol. Ad andare a segno è Antonio Sanabria nelle fasi finali di una partita non spettacolare, ma in cui Ivan Juric ha potuto dare molto spazio a giovani e seconde linee. LA PARTITA – Si inizia su ritmi non molto alti, con Simone Verdi che è però il più attivo dei suoi nonostante venga impiegato su una zona di campo più arretrata del solito. Proprio Verdi è protagonista della prima occasione da rete dei granata con la sua specialità, i calci di punizione: ottima la risposta di Jovanovic. In precedenza, però, era stato l’Apollon a trovare la rima conclusione verso la porta, con l’ex Psg Ongenda: nell’occasione, Berisha non è perfetto ma blocca in due ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Iltrova la terza vittoria consecutiva su quattrodisputatendo anche i ciprioti dell’. Ad andare a segno è Antonionelle fasi finali di una partita non spettacolare, ma in cui Ivan Juric ha potuto dare molto spazio a giovani e seconde linee. LA PARTITA – Si inizia su ritmi non molto alti, con Simone Verdi che è però il più attivo dei suoi nonostante venga impiegato su una zona di campo più arretrata del solito. Proprio Verdi è protagonista della prima occasione da rete dei granata con la sua specialità, i calci di punizione: ottima la risposta di Jovanovic. In precedenza, però, era stato l’a trovare la rima conclusione verso la porta, con l’ex Psg Ongenda: nell’occasione, Berisha non è perfetto ma blocca in due ...

DiMarzio : #Amichevoli | #Lazio, le scelte di #Sarri per il match contro il #Genoa ?? - DiMarzio : #Amichevoli | #Lazio sconfitta per 4-1 contro il #Genoa?? - Sport_Legnano : Il Legnano inizia la preparazione - Definite le date delle prime amichevoli - - DiMarzio : #Amichevoli | La formazione ufficiale dello Spezia in vista del match contro il #Padova ?? - sportface2016 : Il #Torino batte l'#ApollonLimassol in amichevole: decide una rete di #Sanabria nel finale -