Amazon Prime: aumenti fino al 38% su abbonamenti mensili e annuali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da Settembre, il prezzo sugli abbonamenti mensili e annuali di Amazon Prime aumenterà. A farlo sapere, direttamente la società con una mail agli abbonati. “Il prezzo mensile aumenterà da 3,99 euro a 4,99 euro. Il prezzo annuale da 36,00 euro a 49,90 euro. Ecco perché. Amazon Prime abbonamenti ” Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo”. Purtroppo, anche in questo caso, c’entra l’inflazione, (che novità). La mail di Amazon Prime su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da Settembre, il prezzo suglidiaumenterà. A farlo sapere, direttamente la società con una mail agli abbonati. “Il prezzo mensile aumenterà da 3,99 euro a 4,99 euro. Il prezzo annuale da 36,00 euro a 49,90 euro. Ecco perché.” Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizioin Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo”. Purtroppo, anche in questo caso, c’entra l’inflazione, (che novità). La mail disu Il Corriere della Città.

