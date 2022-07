Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 luglio 2022)DEL 26 LUGLIOORE 08.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA E FORMELLO DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTA ROSSA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST SULLA PONTINA, CI SONO CODE A TRATTI ALTEZZA VIA DEI RUTULI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...