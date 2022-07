Ultime Notizie – Quarta dose, Pregliasco: “Fatta e non sono diventato blu, fatela” (Di martedì 26 luglio 2022) “Oggi ho fatto la mia Quarta dose di vaccino anti-Covid. E sto bene. Non sono diventato né blu né viola. Adesso mi guardo allo specchio e controllo, ma sono abbastanza tranquillo che non sia successo”. Sorride il virologo Fabrizio Pregliasco, mentre conferma, come già anticipato, di aver ricevuto il booster. In quanto over 60, era fra le categorie per le quali è raccomandato fare il richiamo. “Ho scritto anche sui social che l’ho fatto” racconta all’Adnkronos Salute. Sulla sua pagina Facebook c’è pure la foto al momento dell’iniezione (“Non ha prezzo che a eseguire la vaccinazione sia stata una mia allieva”, scrive il docente dell’università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi). Sotto il post, cominciano ad arrivare i primi commenti, con il solito dibattito ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 26 luglio 2022) “Oggi ho fatto la miadi vaccino anti-Covid. E sto bene. Nonné blu né viola. Adesso mi guardo allo specchio e controllo, maabbastanza tranquillo che non sia successo”. Sorride il virologo Fabrizio, mentre conferma, come già anticipato, di aver ricevuto il booster. In quanto over 60, era fra le categorie per le quali è raccomandato fare il richiamo. “Ho scritto anche sui social che l’ho fatto” racconta all’Adnkronos Salute. Sulla sua pagina Facebook c’è pure la foto al momento dell’iniezione (“Non ha prezzo che a eseguire la vaccinazione sia stata una mia allieva”, scrive il docente dell’università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi). Sotto il post, cominciano ad arrivare i primi commenti, con il solito dibattito ...

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Kounde, Bologna, Roma e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggi… - sole24ore : ??La #Russia si ritirerà dal progetto della #StazioneSpazialeInternazionale dopo il 2024, quando inizierà la realizz… - amnestyitalia : Le ultime notizie sulla pena di morte nel mondo nello speciale curato da @amnesty_pdm - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Incontro tra #Letta, #DiMaio e #Sala Tutti uniti per paura del centrodestra #elezionipolitiche2022 #pd #26luglio #iltempoquot… - zazoomblog : Ultime Notizie – Fontana: Elezioni? Non cambio programmi mi ricandido in Lombardia - #Ultime #Notizie #Fontana:… -