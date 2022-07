Traffico Roma del 26-07-2022 ore 19:00 (Di martedì 26 luglio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all’ascolto da Simona Cerchiara raccordo anulare con Traffico nel tratto sud-est in carreggiata esterna code e rallentamenti per la Casilina e la A24 Roma L’Aquila in code a tratti tra Nomentana e Appia tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale Traffico sulla via Salaria sulla tangenziale rallentamenti da Corso Francia verso la Salaria a San Giovanni rallentamenti lungo via Druso e dei laterani in queste ore incidenti in centro sul corso Vittorio e a Ostia sulla Corso Duca di Genova entrambi risolti problemi in queste ore nel trasporto pubblico e rallentata la linea C della metro a causa di un inconveniente tecnico nella stazione di Grotte celoni ritardi sulla linea termini Centocelle per un guasto deviate le linee tram 519 dirette a Piazza dei Gerani per un veicolo in panne ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 luglio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto da Simona Cerchiara raccordo anulare connel tratto sud-est in carreggiata esterna code e rallentamenti per la Casilina e la A24L’Aquila in code a tratti tra Nomentana e Appia tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenzialesulla via Salaria sulla tangenziale rallentamenti da Corso Francia verso la Salaria a San Giovanni rallentamenti lungo via Druso e dei laterani in queste ore incidenti in centro sul corso Vittorio e a Ostia sulla Corso Duca di Genova entrambi risolti problemi in queste ore nel trasporto pubblico e rallentata la linea C della metro a causa di un inconveniente tecnico nella stazione di Grotte celoni ritardi sulla linea termini Centocelle per un guasto deviate le linee tram 519 dirette a Piazza dei Gerani per un veicolo in panne ...

muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Scandicci e Firenze Sud #viabiliTOS #viabiliFI - zazoomblog : Traffico Roma del 26-07-2022 ore 18:00 - #Traffico #26-07-2022 #18:00 - VAIstradeanas : 18:20 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - 77OnFilm : Tre minuti per me, poi mi immergo, lo giuro, nel traffico di Roma. - TuttoSuRoma : RT @GRAB_Roma: L’area intorno al #Colosseo di El Jem (Tunisia) è stata completamente pedonalizzata. L’area intorno al #Colosseo di Roma (I… -