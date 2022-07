SBK | Razgatlioglu a Most per la riconferma | Bautista e Rea per riscattarsi

corsedimoto : TOPRAK RAZGTALIOGLU - Paul Denning, boss Yamaha, commenta la vittoria di Toprak Razgatlioglu a Donington Park: il c… - motosprint : Come si troverebbe #Razgatlioglu in #MotoGP? Ecco cosa ne pensate ?? - Reemul64 : RT @Motorsport_IT: #WorldSBK | Ecco le più belle immagini del round di Donington, in cui Toprak Razgatlioglu ha conquistato la sua prima tr… - Motorsport_IT : #WorldSBK | Ecco le più belle immagini del round di Donington, in cui Toprak Razgatlioglu ha conquistato la sua pri… - gponedotcom : Il turco ad agosto sarà ospite del round BSB sul mitico tracciato di Cadwell Park, che regala ogni anno le immagini… -

Il circus delle derivate arriva infatti a correre sul tracciato ceco con un Toprakdecisamente in fase di rilancio, grazie ovviamente alla tripletta messa a segno a Donington. Il turco ...Questo fine settimana lo spettacolo della Superbike si terrà in Repubblica Ceca, sul tracciato di Most, dove riprenderà l'accesa lotta al titolo tra Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak. I distacchi in campionato si sono ridotti durante la prova inglese e lo spagnolo sarà affamato di vittoria su questa pista dove l'anno scorso la Ducati vinse una gara (con Scott Redding).Test importante per il turco, prima volta per Alvaro con la V4R in Repubblica Ceca, Rea per il sorpasso nel mondiale: lo spettacolo è assicurato ...Il campionato Superbike arriva in Repubblica Ceca per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Ecco gli orari per seguire le gare in TV ...