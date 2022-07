Roma: Conte, 'deluso da Gualtieri su inceneritore, mi fidavo di lui' (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - La norma sull'inceneritore nel dl aiuti che ha segnato la scelta del M5S di 'strappare' "è stata inserita mettendoci due dita negli occhi" e il "Pd ha voluto quella norma. Io son rimasto male di Gualtieri, è stato il mio ministro dell'Economia, con lui ho parlato di green deal, abbiamo iniziato a lavorare insieme su un'agenda sociale, e dopo mi sono ritrovato, senza neanche che lo avesse annunciato in campagna elettorale, con il più grande inceneritore d'Europa da realizzare nella città di Roma". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in una diretta Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022), 26 lug. (Adnkronos) - La norma sull'nel dl aiuti che ha segnato la scelta del M5S di 'strappare' "è stata inserita mettendoci due dita negli occhi" e il "Pd ha voluto quella norma. Io son rimasto male di, è stato il mio ministro dell'Economia, con lui ho parlato di green deal, abbiamo iniziato a lavorare insieme su un'agenda sociale, e dopo mi sono ritrovato, senza neanche che lo avesse annunciato in campagna elettorale, con il più granded'Europa da realizzare nella città di". Così il leader del M5S Giuseppe, in una diretta Facebook.

