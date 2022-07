Richard Madden a Giffoni 2022: "Per essere un buon artista non devi necessariamente aver sofferto" (Di martedì 26 luglio 2022) Richard, Madden, star delle serie Il Trono di Spade e Bodyguard, ha incontrato i ragazzi di Giffoni 2022 parlando del suo approccio alla recitazione. Richard Madden, star di serie molto amate e acclamate dalla critica come Il Trono di Spade e Bodyguard, è stato uno degli ospiti di Giffoni 2022, evento arrivato alla sua 52esima edizione. L'attore ha avuto modo di incontrare molti ragazzi e rispondere alle loro domande sulla sua carriera e sulla sua vita, rivelando qualche dettaglio del suo approccio all'arte. Ai ragazzi del Festival Richard Madden, vincitore del Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica nel 2019 per Bodyguard, ha consigliato di non pensare troppo al giudizio degli altri. L'attore ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022), star delle serie Il Trono di Spade e Bodyguard, ha incontrato i ragazzi diparlando del suo approccio alla recitazione., star di serie molto amate e acclamate dalla critica come Il Trono di Spade e Bodyguard, è stato uno degli ospiti di, evento arrivato alla sua 52esima edizione. L'attore ha avuto modo di incontrare molti ragazzi e rispondere alle loro domande sulla sua carriera e sulla sua vita, rivelando qualche dettaglio del suo approccio all'arte. Ai ragazzi del Festival, vincitore del Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica nel 2019 per Bodyguard, ha consigliato di non pensare troppo al giudizio degli altri. L'attore ...

