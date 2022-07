Programmi TV di stasera, martedì 26 luglio 2022. Su Rete4 proseguono le indagini di ‘Harry Wild – La Signora del Delitto’ (Di martedì 26 luglio 2022) Harry Wild - La Signora del Delitto Rai1, ore 21.25: Innamorarsi a Bora Bora Film del 2018 di David Morlet, con Laëtitia Milot e Philippe Bas. Prodotto in Francia e Belgio. Durata: 90 minuti. Trama: Durante un viaggio da sogno a Bora Bora Valentine decide di rivelare i suoi sentimenti a Jérôme, collega e amico, di cui è da sempre invaghita. Ma i due non sono soli, tra loro c’è Celeste, avvenente fidanzata dell’uomo. Pronta a tutto, Valentine decide di giocare tutte le sue carte per sedurre quello che crede essere l’uomo della sua vita, ma il mare, il sole e le palme la portano a più miti consigli. Rai2, ore 20.50: Calcio Femminile 2022: Campionati Europei Sport. Va in onda la semifinale, che vede contrapposte l’Inghilterra e la Svezia. Rai3, ore 21.20: Filorosso Attualità. Filorosso si propone come spazio di approfondimento e ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 luglio 2022) Harry- Ladel Delitto Rai1, ore 21.25: Innamorarsi a Bora Bora Film del 2018 di David Morlet, con Laëtitia Milot e Philippe Bas. Prodotto in Francia e Belgio. Durata: 90 minuti. Trama: Durante un viaggio da sogno a Bora Bora Valentine decide di rivelare i suoi sentimenti a Jérôme, collega e amico, di cui è da sempre invaghita. Ma i due non sono soli, tra loro c’è Celeste, avvenente fidanzata dell’uomo. Pronta a tutto, Valentine decide di giocare tutte le sue carte per sedurre quello che crede essere l’uomo della sua vita, ma il mare, il sole e le palme la portano a più miti consigli. Rai2, ore 20.50: Calcio Femminile: Campionati Europei Sport. Va in onda la semifinale, che vede contrapposte l’Inghilterra e la Svezia. Rai3, ore 21.20: Filorosso Attualità. Filorosso si propone come spazio di approfondimento e ...

