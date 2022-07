Piero De Luca, appello a Renzi e Calenda (Di martedì 26 luglio 2022) di Erika Noschese “Non ci sono le condizioni per continuare un cammino insieme con chi ha tradito gli italiani, con chi ha voltato le spalle all’Italia, con chi ha bloccato progetti e azioni legate alle misure contro il caro bollette e l’inflazione, misure sui salari minimi, per il taglio al cuneo fiscale. Con chi ha bloccato e sta rischiando di bloccare le risorse del Pnrr che vuol dire bloccare investimenti per scuole, sanità, infrastrutture, ambiente e digitale soprattutto nel Mezzogiorno”. Lo ha ribadito Piero De Luca, vice presidente del Pd alla Camera dei Deputati che esclude l’ipotesi di una coalizione che possa vedere insieme il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, a poco meno di due mesi da voto. “Per cui ora stiamo parlando e parleremo sempre di più agli italiani, chiarendo che l’alternativa a un campo progressista, riformista e ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 26 luglio 2022) di Erika Noschese “Non ci sono le condizioni per continuare un cammino insieme con chi ha tradito gli italiani, con chi ha voltato le spalle all’Italia, con chi ha bloccato progetti e azioni legate alle misure contro il caro bollette e l’inflazione, misure sui salari minimi, per il taglio al cuneo fiscale. Con chi ha bloccato e sta rischiando di bloccare le risorse del Pnrr che vuol dire bloccare investimenti per scuole, sanità, infrastrutture, ambiente e digitale soprattutto nel Mezzogiorno”. Lo ha ribaditoDe, vice presidente del Pd alla Camera dei Deputati che esclude l’ipotesi di una coalizione che possa vedere insieme il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, a poco meno di due mesi da voto. “Per cui ora stiamo parlando e parleremo sempre di più agli italiani, chiarendo che l’alternativa a un campo progressista, riformista e ...

