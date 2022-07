Omicidio di Chiara Gualzetti, condannato a 16 anni e 4 mesi il ragazzo che la uccise a coltellate (Di martedì 26 luglio 2022) È stato condannato a 16 anni e 4 mesi il giovane accusato dell’Omicidio di Chiara Gualzetti, la studentessa 15enne trovata morta a pochi passi da casa il 27 giugno 2021 a Monteveglio, in provincia di Bologna. La procura dei minori di Bologna aveva chiesto la condanna a 16 anni e 6 mesi. L’accusa è rappresentata dal pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato. «Il Pm ha chiesto il massimo della pena possibile: l’ho ringraziato per la precisione e la responsabilità con cui ha svolto il suo ruolo in questa vicenda», ha spiegato Giovanni Annunziata, legale della famiglia Gualzetti. Nell’udienza odierna è stata discussa la perizia psichiatrica che ha riconosciuto l’imputato capace di intendere e volere. ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) È statoa 16e 4il giovane accusato dell’di, la studentessa 15enne trovata morta a pochi passi da casa il 27 giugno 2021 a Monteveglio, in provincia di Bologna. La procura dei minori di Bologna aveva chiesto la condanna a 16e 6. L’accusa è rappresentata dal pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato. «Il Pm ha chiesto il massimo della pena possibile: l’ho ringraziato per la precisione e la responsabilità con cui ha svolto il suo ruolo in questa vicenda», ha spiegato GiovAnnunziata, legale della famiglia. Nell’udienza odierna è stata discussa la perizia psichiatrica che ha riconosciuto l’imputato capace di intendere e volere. ...

