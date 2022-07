L’amichevole Napoli-Adana in pay per view (10 euro) su Facebook e Sky 251 (Di martedì 26 luglio 2022) Mercoledì 27 luglio amichevole Napoli-Adana a Castel di Sangro, ore 20.30. Sarà visibile in pay per view. Ecco il comunicato del Napoli: Il Napoli sarà impegnato domani nella prima amichevole internazionale a Castel di Sangro. Gli azzurri affronteranno l’Adana Demirspor Kulübü, Club della Süper Lig turca. Il match si disputerà allo Stadio Patini alle ore 20.30. La gara sarà trasmessa in modalità pay per view a € 9.99 sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli. Il pre partita live con interviste, collegamenti e filmati comincerà alle 19.45. Al termine della partita i tifosi potranno ascoltare le interviste dei protagonisti. Questo il link per seguire l’evento su Facebook: https://fb.me/e/1SNC08F5a Il match si potrà ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) Mercoledì 27 luglio amichevolea Castel di Sangro, ore 20.30. Sarà visibile in pay per. Ecco il comunicato del: Ilsarà impegnato domani nella prima amichevole internazionale a Castel di Sangro. Gli azzurri affronteranno l’Demirspor Kulübü, Club della Süper Lig turca. Il match si disputerà allo Stadio Patini alle ore 20.30. La gara sarà trasmessa in modalità pay pera € 9.99 sulla paginaUfficiale del. Il pre partita live con interviste, collegamenti e filmati comincerà alle 19.45. Al termine della partita i tifosi potranno ascoltare le interviste dei protagonisti. Questo il link per seguire l’evento su: https://fb.me/e/1SNC08F5a Il match si potrà ...

