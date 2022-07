"Isolamento ridotto per asintomatici". La ricetta di Costa per il Covid (Di martedì 26 luglio 2022) Cambiano le regole per tenere sotto controllo la pandemia Covid. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha annunciato un allentamento delle misure fino ad arrivare presto all'eliminazione dell'Isolamento per tutti i positivi senza sintomi. Il sottosegretario ne ha parlato durante la puntata di Agorà andata in onda martedì 26 luglio su Rai3. «Dobbiamo arrivare a convivere con il virus. Sicuramente nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell'Isolamento per chi è positivo ma non ha sintomi. Il passo successivo credo sia considerare l'ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, si possa anche eliminare la quarantena. Dobbiamo rivedere i criteri per l'Isolamento, per evitare di bloccare nuovamente il paese.Dobbiamo inoltre scorporare i dati: capire chi muore per ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) Cambiano le regole per tenere sotto controllo la pandemia. Il sottosegretario alla Salute, Andrea, ha annunciato un allentamento delle misure fino ad arrivare presto all'eliminazione dell'per tutti i positivi senza sintomi. Il sottosegretario ne ha parlato durante la puntata di Agorà andata in onda martedì 26 luglio su Rai3. «Dobbiamo arrivare a convivere con il virus. Sicuramente nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell'per chi è positivo ma non ha sintomi. Il passo successivo credo sia considerare l'ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, si possa anche eliminare la quarantena. Dobbiamo rivedere i criteri per l', per evitare di bloccare nuovamente il paese.Dobbiamo inoltre scorporare i dati: capire chi muore per ...

