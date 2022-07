Governo: Calenda, 'se Draghi non è disponibile mi candido io premier' (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Se domani Draghi dicesse che non e' disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese". Lo ha detto Carlo Calenda a Skytg24. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Se domanidicesse che non e'allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese". Lo ha detto Carloa Skytg24.

