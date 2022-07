Giorgetti e Fedriga rilanciano la linea draghiana nella Lega: «Cerchiamo intese a sinistra» (Di martedì 26 luglio 2022) «Su alcuni temi di interesse generale per il Paese si possono trovare anche convergenze tra destra e sinistra». A distanza di una settimana dalle comunicazioni del premier che hanno... Leggi su ilmattino (Di martedì 26 luglio 2022) «Su alcuni temi di interesse generale per il Paese si possono trovare anche convergenze tra destra e». A distanza di una settimana dalle comunicazioni del premier che hanno...

kitta1979 : @FrancescoDragh3 @FartFromAmerika @matteosalvinimi Le do una notizia ferale: se vota lega, vota ancora per Zaia, Gi… - BrandnewmeX : RT @ElGusty201: Giorgetti e Fedriga rilanciano la linea draghiana nella Lega: «Cerchiamo intese a sinistra» «Su alcuni temi di interesse g… - Cronos33922650 : @fdragoni questo è israele prima che reintroducessero la norma delle mascherine e vaccinazioni 5 dose ..in pratica… - soteros1 : RT @ElGusty201: Giorgetti e Fedriga rilanciano la linea draghiana nella Lega: «Cerchiamo intese a sinistra» «Su alcuni temi di interesse g… - Zot_64 : @AStramezzi finta sterzata. Fedriga e Giorgetti, stesso giorno, sul Messaggero rilasciano interviste di segno opposto Non ci casco. -