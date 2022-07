GF VIP, Alfonso Signorini rivela il nome di un concorrente | La reazione dei fan (Di martedì 26 luglio 2022) Alfonso Signorini ha rivelato il sesto indizio sul prossimo concorrente e i fan non hanno più dubbi: hanno capito di chi si tratta e sui social non si parla d’altro. Scopriamo insieme chi entrerà nella casa del Grande Fratello vip. Alfonso Signorini misterioso (Instagram) ESCLUSIVA.COMIl “Grande fratello vip” è alle porte, tra poco più di un mese inizierà una nuova edizione che prevede tante novità per il pubblico e i concorrenti che si apprestano a partecipare al reality. Alla conduzione, ancora una volta, troviamo Alfonso Signorini che da anni ottiene ottimi risultati e l’affetto dei telespettatori che non vedono l’ora di seguirlo. Negli ultimi giorni sono tanti gli indizi che il giornalista di gossip ha diffuso e che hanno incuriosito i follower sui ... Leggi su esclusiva (Di martedì 26 luglio 2022)hato il sesto indizio sul prossimoe i fan non hanno più dubbi: hanno capito di chi si tratta e sui social non si parla d’altro. Scopriamo insieme chi entrerà nella casa del Grande Fratello vip.misterioso (Instagram) ESCLUSIVA.COMIl “Grande fratello vip” è alle porte, tra poco più di un mese inizierà una nuova edizione che prevede tante novità per il pubblico e i concorrenti che si apprestano a partecipare al reality. Alla conduzione, ancora una volta, troviamoche da anni ottiene ottimi risultati e l’affetto dei telespettatori che non vedono l’ora di seguirlo. Negli ultimi giorni sono tanti gli indizi che il giornalista di gossip ha diffuso e che hanno incuriosito i follower sui ...

