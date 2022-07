Gestione dell’emergenza, Humanitas Gavazzeni case study internazionale (Di martedì 26 luglio 2022) ORAHS (Operational research applied to health services) è una comunità internazionale di ingegneri, matematici e medici, fondata dal 1975, che si occupa di problemi di Gestione delle strutture sanitarie tramite ottimizzazione matematica e tecnologica. E, per la prima volta, l’annuale conferenza di ORAHS, dal 18 al 19 luglio 2022, è stata ospite dell’Università degli Studi di Bergamo perché la città è stata individuata come luogo simbolo della pandemia: un luogo dove la sanità locale, lombarda e italiana ha saputo tenere fronte a un’emergenza mondiale, grazie alle sue eccellenze. Humanitas Gavazzeni è stata e continua ad essere una di queste. Tema, infatti, del 48° meeting di ORAHS, finalmente svolto in presenza dopo due anni di modalità a distanza, è stata la lezione della pandemia e l’organizzazione e la reazione dei ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 luglio 2022) ORAHS (Operational research applied to health services) è una comunitàdi ingegneri, matematici e medici, fondata dal 1975, che si occupa di problemi didelle strutture sanitarie tramite ottimizzazione matematica e tecnologica. E, per la prima volta, l’annuale conferenza di ORAHS, dal 18 al 19 luglio 2022, è stata ospite dell’Università degli Studi di Bergamo perché la città è stata individuata come luogo simbolo della pandemia: un luogo dove la sanità locale, lombarda e italiana ha saputo tenere fronte a un’emergenza mondiale, grazie alle sue eccellenze.è stata e continua ad essere una di queste. Tema, infatti, del 48° meeting di ORAHS, finalmente svolto in presenza dopo due anni di modalità a distanza, è stata la lezione della pandemia e l’organizzazione e la reazione dei ...

